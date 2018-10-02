23:11 02 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.89
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
Онкологический диспансер - архивное фото

В октябре врачи-маммологи проведут бесплатный прием в городах Молдовы

© Sputnik / Uriy Strelets
Общество
Получить короткую ссылку
59 0 0

В течение месяца медики будут проводить консультации, чтобы помочь выявить заболевание на ранней стадии.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. В период с 8 по 12 октября в Бельцах, Кагуле и Комрате врачи-маммологи проведут бесплатные консультации. А с 15 по 19 октября, консультации пройдут и во всех секторах Кишинева. 

Бесплатный прием будет организован в связи с проведением Международного месяца осведомленности о раке молочной железы, который проходит во многих странах мира каждый год в октябре. Этот месячник учрежден Всемирной организацией здравоохранения и призван повысить информированность женщин о первых признаках заболевания.

Лариса Катринич
© Sputnik / Miroslav Rotari
Катринич: к 2020 году число онкозаболеваний в мире увеличится вдвое

Согласно медицинской статистике, в Молдове этот диагноз занимает первое место по заболеваемости злокачественными опухолями среди женщин. 

В 2015 году в Молдове этот диагноз был поставлен 1013 новым пациенткам. В в 2016 году число новых случаев увеличилось до 1170 новых пациенток, а в 2017 году, по данным Национального реестра рака, было зарегистрировано 1118 новых случаев. 

Медики: женщиной быть в Молдове смертельно опасно — вот в чем причина>>>

Запоздавшее обращение к врачу становится причиной того, что около десяти процентов женщин, которые слишком поздно обратились за помощью, погибают в течение года после того, как страшный диагноз подтверждается. 

Средний возраст заболевших составляет 50 лет, сообщается в пресс-релизе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

По теме

Специалисты рассказали об онкозаболеваниях, их профилактике и лечении
Проблема онкологических заболеваний и современные методы их лечения
Онкоинститут Молдовы: что ожидает его пациентов в новом 2018 году
Теги:
маммолог, онкология, Медицина и здоровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина с чемоданом
    Голос издалека

    Приближающиеся выборы в Сейм Латвии обострили давнюю дискуссию о том, стоит ли давать право голоса тем, кто давно покинул страну.

  • Паром Regina Seaways
    Дым над водой

    В Балтийском море загорелось пассажирское судно под литовским флагом с 335 людьми на борту.

  • Променад в Пирита
    Дороге быть!

    Попытки защитников природы остановить прокладку новой автотрассы в Таллинне закончились безрезультатно.

  • Восхождение на вершину Зилга-хох
    Пик Победы

    В честь Дня Победы и независимости Абхазии альпинисты из Южной Осетии совершила восхождение на одну из самых высоких вершин республики.

  • Мужчина с чемоданом
    Голос издалека

    Приближающиеся выборы в Сейм Латвии обострили давнюю дискуссию о том, стоит ли давать право голоса тем, кто давно покинул страну.

  • Паром Regina Seaways
    Дым над водой

    В Балтийском море загорелось пассажирское судно под литовским флагом с 335 людьми на борту.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Шарль Азнавур. Концерт в Ереване
Памяти великого шансонье Шарля Азнавура - фото: каким мы его запомним
Сидоров: в РМ поставлена точка с молдавско-русским билингвизмом
Сидоров: в республике поставлена точка с молдавско-русским билингвизмом
Школьный календарь 2018-2019
Календарь школьных каникул 2018-2019

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться