В октябре врачи-маммологи проведут бесплатный прием в городах Молдовы

В течение месяца медики будут проводить консультации, чтобы помочь выявить заболевание на ранней стадии.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. В период с 8 по 12 октября в Бельцах, Кагуле и Комрате врачи-маммологи проведут бесплатные консультации. А с 15 по 19 октября, консультации пройдут и во всех секторах Кишинева.

Бесплатный прием будет организован в связи с проведением Международного месяца осведомленности о раке молочной железы, который проходит во многих странах мира каждый год в октябре. Этот месячник учрежден Всемирной организацией здравоохранения и призван повысить информированность женщин о первых признаках заболевания.

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Согласно медицинской статистике, в Молдове этот диагноз занимает первое место по заболеваемости злокачественными опухолями среди женщин.

В 2015 году в Молдове этот диагноз был поставлен 1013 новым пациенткам. В в 2016 году число новых случаев увеличилось до 1170 новых пациенток, а в 2017 году, по данным Национального реестра рака, было зарегистрировано 1118 новых случаев.

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Запоздавшее обращение к врачу становится причиной того, что около десяти процентов женщин, которые слишком поздно обратились за помощью, погибают в течение года после того, как страшный диагноз подтверждается.

Средний возраст заболевших составляет 50 лет, сообщается в пресс-релизе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.