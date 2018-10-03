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Владимир Цуркан

Цуркан: решение КС по закону о функционировании языков - провокация

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Председатель Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и депутат парламента РМ Владимир Цуркан объяснил, что именно устарело в законе о функционировании языков и что Конституционный суд сделал неправильно.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Решение Конституционного суда (КС) по Закону №3465 от 01.09.1989 "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", который изначально наделял русский язык статусом языка межнационального значения, а также гарантировал использование украинского, русского, болгарского, иврита, языков других этнических групп, проживающих на территории страны, — это политическая провокация. 

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© Sputnik / Сергей Пятаков
В Молдове не утихают дискуссии о решении КС относительно русского языка

Такое заявление сделал в пресс-центре Sputnik Молдова депутат парламента, председатель Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Владимир Цуркан.

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По словам Цуркана, в практике КС неоднократно бывали случаи, когда специалисты делали определенные выводы, касаемо тех или иных законов, которые следовало бы изменить. 

"Юридически было бы правильным, чтобы КС свои предложения направлял в парламент, а законодательный орган принимал бы необходимые решения об изменении того или иного законодательного акта", — отметил он.

Цуркан подтвердил, что ряд положений закона о функционировании языков действительно устарели, но это касается, в основном названий госструктур.

Дело в том, как объяснил эксперт, что "КС должен давать только оценку конституционности, соответствует или нет, чего в решении ведомства нет".

"Здесь необходимо обратить внимание еще на один момент. В заключительных положениях самой Конституции в седьмой главе четко предусмотрено что именно этот закон о функционировании языков является действующим до того момента, пока определенные статьи или весь закон будет признан неконституционным", — пояснил Цуркан.

Именно поэтому данный закон юридически продолжает существовать.

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Теги:
Закон о функционировании языков, решение КС, русский язык, Конституционный суд, Владимир Цуркан, Молдова
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