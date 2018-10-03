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День вина в Кишиневе, центральная площадь города

День вина — мест нет, хватило бы стаканчиков

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
День вина 2018 в Молдове - программа, новости (13)
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Хорошо помню один из первых Дней вина в Кишиневе, и это травмирующее воспоминание. Однако с тех пор многое изменилось.

КИШИНЕВ, 3 окт — Федор Ларионов. Год — не помню. Еще не десятые, незрелые двухтысячные. Но запомнилось общее впечатление, потому что зрелище было апокалиптическое. По пустой площади, сиротливо обставленной по периметру дощатыми палатками, бессмысленно слонялись люди. Ветер нес пыль и перекатывал пустые полиэтиленовые пакеты.  Внезапно встреченный на площади знакомый нес в руках откупоренную бутылку и пил прямо из горлышка. Потому что пластиковые стаканы закончились, не из ладошек же хлебать. Кстати, вино на разлив кончилось еще утром.

Смотреть было не на что. Оставалось потреблять из горлышка дорогое вино — что само по себе выглядело преступлением.

День вина в Гагаузии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Программа Дня Вина-2018: что приготовили для туристов и жителей Молдовы

Какой же это был разительный контраст с тем же Октоберфестом, который проводится в Германии, — похожий по смыслу праздник, но по теме пива. Да, там напиваются и валяются на чистых немецких тротуарах, не без того. Но ощущение праздника, эдакой феерии присутствует там неизменно. Слева там играет оркестр, а справа комедианты ломают свою уличную комедию, а прямо по курсу кто-то в шортах поет, как умеет. Весело же.

Вот именно что праздника и не хватало первым Дням вина в Молдове. Да и вина, по чести, было как-то немного.

Но знаете, с тех пор многое изменилось. То ли количество перешло в качество, то ли праздники имеют свойство зреть, как вино в подвале. Но факт остается фактом: наш молдавский День вина медленно, но верно становится настоящим праздничным событием. Той самой феерией, которая радует сердце и веселит душу — согретую стаканом древнего и вечно молодого напитка.

На днях проскочило сообщение в новостях телеканалов: мест на День вина в кишиневских гостиницах нет. Вообще не осталось, как в Сочи в курортный сезон в советскую эпоху. Все более или менее приличные отели Кишинева заняты туристами. Которые в своих осенних странствиях по загадочной, таинственной и экзотической Восточной Европе завернули и к нам на мерцающий винным рубиновым светом огонек.

Вино
© Sputnik /
Репортер глянцевого журнала Vogue в восторге от винных маршрутов Молдовы

И к праздничной программе теперь у нас подходят всерьез. Знакомясь с программой нашего винного фестиваля, прямо чувствуешь, что люди ответственно подошли к вопросу — как обеспечить туристам, "на что посмотреть", а не только "чего бы выпить".

Любой большой праздник — это настоящий паззл, головоломка из многих фрагментов, которые должны идеально подойти друг к другу. Иначе ничего не получится. У нас в Кишиневе после многих — то удачных, то неудачных — Дней вина, наконец все складывается.

Сошлись в одной точке и дошедшая до туристов реклама, и возможность заказать номер в Кишиневе по интернету, и логистика с инфраструктурой освоена производителями вина. И организаторы, похоже, хорошо уже понимают, что именно ждет увидеть в Кишиневе человек в поисках этнокультурных впечатлений.

Через недельку все сами своими глазами увидим. Главное, чтобы хватило пластиковых стаканчиков.

Тема:
День вина 2018 в Молдове - программа, новости (13)

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Теги:
День вина-2018, виноградарство, виноделие, праздник
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