День вина-2018 вошел в топ винно-гастрономических событий осени в СНГ

Аналитики отмечают повышенный интерес туристов из стран Содружества к празднику вина в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг популярных у российских туристов винных праздников и фестивалей в странах СНГ.

В первую тройку популярных туров для эногастротуризма в СНГ середины осени 2018 года вошли путешествия в Азербайджан, Армению и Молдову.

По данным ТурСтат, Праздник граната в Азербайджане, Всенародный праздник вина в Армении и Национальный день вина в Молдове составляют тройку самых популярных событий.

Национальный День вина празднуют в Молдове 6 и 7 октября 2018 года. В программе Дня вина-2018 — парад виноделов, дегустации и выставка-продажа вина 60 молдавских виноделен, мастер-классы ведущих сомелье винной школы и виноделов, выступления этнофольклорных ансамблей и танцевальных коллективов, ярмарка народных ремесел и "крестьянский двор".

© Sputnik / Miroslav Rotari Программа Дня Вина-2018: что приготовили для туристов и жителей Молдовы

Праздник граната пройдет в городе Гёйчай Азербайджана с 26 октября по 7 ноября 2018 года. Во время Праздника граната-2018 в Гёйчай — ярмарка гранатов и гранатового сока более 60 сортов и приготовленных по разному (печеный, вареный и жареный гранат), дегустация азербайджанской кухни, выступления фольклорных групп, спортсменов, танцевальных и песенных коллективов и конкурсы. В Гёйчайском районе, проводящем фестиваль граната с 2006 года, ежегодно собирают более 30 тонн граната.

Всенародный праздник вина отметят 6 октября 2018 года в селе Арени Вайоц-Дзорского марза Армении. В программе праздника — дегустации армянских вин и блюд армянской кухни, выступления национальных и танцевальных артистов, конкурсы и мастер-классы армянских виноделов.