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Сообщение о бомбе в банке Кишинева

Полицейские Молдовы показали, на что они способны

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Столичная полиция патрулирует улицы города не только на авто, но и на велосипедах и конях.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. В социальных сетях опубликованы фото, на которых полиция Кишинева предстает во всей красе и во всеоружии.

На снимках полицейские, которые несут службу в столице, демонстрируют многообразие средств передвижения, которыми пользуются. Один из полицейских показывает выучку в конном спорте, двое других позируют на велосипедах.

Пеший полицейский в полной боевой экипировке вооружен штурмовой винтовкой.

"Нам нравится знать, что вы в безопасности, когда отдыхаете в парках или ходите по улицам", — прокомментировал серию фотоснимков глава Генерального инспектората полиции МВД РМ Александр Пынзарь.

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Теги:
велосипеды, кони, полиция
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