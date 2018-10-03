Видеофакт - водителей и пешеходов Кишинева ждет сюрприз

Вот какое решение нашли власти Кишинева в сложном для нашего города вопросе о нарушениях правил парковки.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Власти Кишинева пообещали до конца 2018 года установить столбики, блокирующие въезд на тротуары по проспектам Штефана чел Маре и Негруцци и улице Василе Александри, сообщил корреспонденту Sputnik лидер общественного движения СтопХам в Молдове Александр Чолак.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Видеофакт: хамы на дорогах Кишинева не заканчиваются

На видеозаписи, опубликованной движением СтопХам в Молдове в соцсетях, рассказывается о том, как активисты обращались в различные государственные инстанции, в том числе в претуру сектора Буюканы. Сначала прозвучала инициатива установки вазонов с цветами в качестве заграждений для автомобилей. Чтобы купить и установить на свои (!) средства эти вазоны, участникам движения пришлось составлять запрос, оформлять эскиз и передать это в профильные структуры для официального разрешения.

Платные парковки в Кишиневе: продолжение следует >>>

Но, оказывается, власти Кишинева решили тоже поспособствовать решению сложившейся проблемы. Чолак сообщил, что о планах на установку заграждений по упомянутым здесь двум проспектам и одной улице рассказал директор столичного управления транспорта и путей сообщения Виталие Бутучел.

Кстати, подобная мера уже предпринята на улице Варлаама перед сквером театра имени Чехова.