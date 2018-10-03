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Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип

Важные перемены: в Молдове отменили ряд привычных бумажных документов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Бумаги станет меньше: под отмену попали справка о несудимости, патент предпринимателя и ряд других документов.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. С 8 октября в Молдове больше не придется предъявлять в учреждениях справку о несудимости. А четыре бумажных документа — полис медицинского страхования, медицинская справка, предпринимательский патент и сертификат об отсутствии долгов перед государством — будут окончательно отменены. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип на презентации электронной платформы обмена данными "MConnect".

Отмена бумажных документов должна не только облегчить жизнь гражданам Молдовы, которым больше не придется обивать пороги инстанций, чтобы получить нужные документы. Это упростит и работу самих государственных органов.

Больница
CC0 / Pixabay / sarcifilippo
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По словам Павла Филипа, при выдаче водительских удостоверений и регистрационных знаков для транспортных средств больше не нужна будет справка о несудимости. Данные о страховом полисе содержатся в реестрах Национальной кассы социального страхования. Медицинские данные можно получить из системы "Е-Сertificat Medical". Документы об отсутствии долгов перед государством также доступны в электронном формате.

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Премьер заявил, что список документов, выводимых из оборота, будет расширяться.

В настоящий момент к системе "MConnect" подключены более 30 структур.

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Теги:
электронная система, госучреждения, документы, Молдова, Общество
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