Парламент проведет слушания по возврату денег, похищенных из банков Молдовы

Уполномоченные госорганы отчитаются на следующей неделе в парламенте о действиях по возвращению средств, похищенных из банковской системы.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. На следующей неделе в парламенте состоятся слушания о ходе возвращения средств, похищенных из банковской системы Молдовы. Решение о проведении слушаний было принято Постоянным бюро парламента, отмечает Sputnik.md. © Sputnik / Мирослав Ротарь Прав ли Kroll: Нацбанк Молдовы ответил королевскому адвокату

На пленарном заседании парламента о принятых мерах отчитаются Национальный антикоррупционный центр и Национальный банк Молдовы.

Также Постоянное бюро утвердило повестку дня парламента на период с 4 по 12 октября.

В частности, депутаты обсудят вопрос о создании следственной комиссии для выяснения обстоятельств незаконного вмешательства Фонда "Открытый диалог" и его основателя Людмилы Козловской во внутренние дела Республики Молдова и незаконного финансирования некоторых политических партий.

В повестку дня также включены законопроект о рекламе, дополнения к Закону о внутренней торговле, о научно-технических парках и инновационных инкубаторах, к законам о конкуренции, к Уголовном кодексу и ряд других поправок.