Молдова отказывается от призывников: почему они становятся не нужны

С октября 2018-го по январь 2019-го года в ряды Национальной армии будет призвано 800 новобранцев, а в войска карабинеров – 400.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik, Дарья Чернега. Количество новобранцев, призванных этой осенью для службы в рядах Национальной Армии и войсках карабинеров сократится на треть. Данное решение принял кабинет министров на очередном заседании в среду.

Как поясняют в оборонном ведомстве Молдовы, сокращение числа призывников связано с переходом армии на профессиональную основу. Ранее власти страны заявляли о том, что в течение двух лет солдат-срочников полностью заменят военнослужащие по контракту.

Таким образом, во время осеннего призыва с октября 2018-го по январь 2019-го года по всей Молдове в ряды Национальной Армии будет призвано 800 новобранцев, а в войска карабинеров — 400.

Больше всего рекрутов наберут в Кишиневе — 165 человек, за ним следуют Оргеевский и Хынчештский районы — 49 и 48 человек, соответственно.

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Традиционно к призывной компании помимо министерства обороны подключатся министерство просвещения, культуры и исследований, а также министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Министерство просвещения должно будет организовать лекции по военно-патриотическому воспитанию, а Минздрав провести обследование призывников в медкомиссиях.