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Пластиковая посуда на ярком фоне

В Молдове будут серьезно наказывать за использование пластиковой посуды

© Fotolia / Laboko
Общество
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Власти республики намерены ввести весомые штрафы за использование одноразовых пластиковых изделий, которые засоряют окружающую среду и наносят значительный вред экологии Молдовы.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Власти Молдовы могут запретить с 1 января 2021 года продажу и использование одноразовой пластиковой посуды, сообщила в среду пресс-служба парламента республики.

"Использование и продажа одноразовой пластиковой посуды могут быть запрещены в Республике Молдова с 1 января 2021 года. Парламентская комиссия по экологии и региональному развитию одобрила проект по изменению и дополнению законодательства", — говорится в сообщении.

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Под запрет могут попасть тарелки, стаканы и лотки из пластика, который не относится к биоразлагаемым материалам. Нарушителям будет грозить штраф, максимальный размер выплат для физических лиц составит 4,5 тысячи леев, а для юридических — 12 тысяч леев.

"Авторы проекта отмечают, что объекты из неперерабатываемого пластика представляют источник мусора, во время горения выделяют токсичные газы, могут повлиять на пищеварение животных, а разложение пластика длится от 100 до 400 лет. Альтернативой может быть одноразовая посуда, сделанная из бумаги, кукурузной муки, органической конопли, сахара, зерна, сахарной свеклы, сахарного тростника, крахмала, яблок или других биоразлагаемых добавок", — сообщила пресс-служба высшего законодательного органа страны.

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Законопроект будет вынесен на обсуждение и голосование в парламенте.

Ранее депутаты одобрили законопроект, согласно которому с 1 января 2019 года в республике будут запрещены продажа и использование пластиковых пакетов.

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Теги:
посуда, пластик, штрафы, запрет, Молдова, Кишинев, Общество
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