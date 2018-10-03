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Игорь Додон

Додон потребовал разобраться в обстоятельствах приватизации Air Moldova

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Авиакомпанию Аir Moldova приватизировала Civil Aviation Group S.R.L. за 1,2 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон потребовал от правительства информацию о приватизации государственной авиакомпании Air Moldova, сообщил в среду в соцсетях советник главы республики Максим Лебединский.

"Президент Республики Молдова запросил у ответственных органов, включая Агентство публичной собственности, детальную информацию о процессе приватизации государственной компании Air Moldova", — написал Лебединский на странице в Facebook.

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Как сообщают местные СМИ, стоимость сделки превышает 1,2 миллиарда леев, из которых 50 миллионов уже перечислены в госбюджет РМ, а остальная сумма представляет собой задолженность компании Air Moldova. Этот долг инвестор обязан погасить.

Олег Тофилат в радиостудии Sputnik Молдова
© Sputnik / Osmatesco
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Civil Aviation Group также взяла на себя ответственность в вопросах дальнейшего развития Air Moldova.

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В 2015 году Air Moldova понесла убытки в размере 227 миллионов леев, в 2017 году —190,4 миллиона леев. Чтобы избежать банкротства, компанию выставили на продажу.

Civil Aviation Group учреждена группой инвесторов, самый крупный из которых — компания Blue Air, один из лидеров румынского профильного рынка услуг.

До конца 2019 года Civil Aviation Group намерена запустить через Air Moldova семь новых авиамаршрутов, а в 2020 году — еще четыре.

В 2021 году из Кишинева благодаря усилиям этой компании можно будет летать в США, Канаду и Китай.

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Теги:
приватизация, Civil Aviation Group S.R.L, Air Moldova, Игорь Додон, Молдова, Общество
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