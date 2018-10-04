Ажиотаж в Кишиневе - на День вина все гостиницы забронированы, а туристы ищут жилье

С каждым годом на День вина в Молдову приезжают все больше туристов, но, как оказалось, мест в гостиницах для всех желающих не хватает.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik, Анна Куцерак, Люба Ефименко. Национальный День вина впервые провели в 2002 году, и за 16 лет он успел стать популярным не только среди граждан нашей республики, но и за границей.

© Sputnik / Виталий Аньков День вина-2018 вошел в топ винно-гастрономических событий осени в СНГ

К 2018 году количество туристов настолько возросло, что гостиничных отелей в Молдове на всех не хватает. Приезжих не смущают ни условия, ни цены – они согласны на всё ради того, чтобы посетить праздник.

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Но так ли это на самом деле? С этим вопросом мы обратились к представителям столичных гостиниц.

Менеджеры отелей подтвердили, что практически все номера забронированы на даты праздника. И мест осталось катастрофически мало. Более того, 97 % гостиничных номеров в самых первоклассных отелях столицы уже заняты.

В некоторых гостиницах постояльцам готовят приятные бонусы – дегустации вина, сезонные молдавские фрукты, бесплатные карточки на посещение винотек, импровизированные концерты в ресторанах, экскурсионные туры.

© Sputnik / Miroslav Rotari День вина — мест нет, хватило бы стаканчиков

Как рассказали Sputnik в одном из туристических агентств, расширилась география стран, откуда приезжают в Молдову туристы. В этом году на День вина прибудут граждане Китая, Германии, Англии, России, а также Румынии и Украины.

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Национальный День вина — праздник, который стремятся посетить не только жители нашей страны, но и иностранные туристы. Например, в прошлом году на Дне вина побывали почти 45 тысяч иностранцев. Такое внимание со стороны иностранцев понятно — ведь как же приятно теплым октябрьским вечером прочувствовать легкие нотки домашнего вина!

Этот праздник не только прививает гостям любовь к нашей винодельческой продукции, но и помогает нам, жителям Молдовы, не забывать о традициях, узнавать о достижениях республики в области виноделия и укреплять в целом дух народа.