В Приднестровье исследовали жизненные предпочтения жителей региона

ТИРАСПОЛЬ, 4 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Торгово-промышленная палата Приднестровья провела опрос, по которому можно было выявить основные жизненные ценности приднестровцев.

"Большая часть приднестровцев отмечает, что самый главный жизненный приоритет для них – это любовь, любовь к семье и друзьям, а также готовность делать для них все необходимое и возможное", — отметили в ТПП.

Главным приоритетом в жизнь любовь и готовность делать для близких все необходимое для себя считает более 50% опрошенных респондентов. В числе вторых по важности принципами приднестровцами были названы уважение и следование традициям, а также жизнь по правилам. Этим предпочтениям отдали свои голоса по 20% участвовавших в опросе.

© Sputnik / Ирина Ляхова Приднестровцы прошли обучение в российском вузе в инновационном формате

В исследовании принимали участие жители Приднестровья от 18 до 64 лет. Всем респондентам было предложено разложить по степени важности 10 предложенных приоритетов.

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Среди них также были, кроме перечисленных, такие приоритеты, как: жить по правилам; делая выбор, не бояться перемен; попытки делать мир лучше; хорошо выглядеть, быть стильным; принимать безопасные сбалансированные решения, даже если при этом придется принести в жертву немного свободы; жить так, чтобы другие люди видели мои достижения и равнялись на меня и т.д.