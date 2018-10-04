В ожидании Лиги наций: загадки и тайны кишиневского стадиона "Динамо"

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik, Сергей Цуркану. Совсем скоро, а точнее — 11 октября, состоится очередной раунд Лиги наций, международного футбольного турнира среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА.

В Кишиневе 12 октября на стадионе "Зимбру" пройдет матч между сборными Молдовы и Сан-Марино. Это один из самых новейших стадионов в молдавской столице, построенный командой "Зимбру" для собственных тренировок и матчей.

Однако сегодня мы хотим рассказать о легендарном месте — стадионе "Динамо", который не то чтобы заброшен, но существует где-то на периферии столичной спортивной жизни. Причем по воспоминаниям старожилов, "Динамо" утратил свой статус с момента открытия Республиканского стадиона в 1952 году.

Сейчас Республиканский стадион уничтожен и используется для складирования веток после бури, а стадион "Динамо" все еще жив — конечно, там не проводятся важные соревнования, но работают многочисленные спортивные секции.

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Стадион "Динамо" выглядит серым, несовременным, провинциальным и "совковым". И даже всезнающая Википедия утверждает — "Стадион "Динамо" стал первым послевоенным спортивным объектом, который был построен в освобождённом от фашистских войск Кишинёве. Стадион был открыт в 1945 году на месте бывшей Немецкой площади города". Доля истины тут есть, однако память человеческая, к счастью знает больше Википедии.

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В XIX веке на нынешней улице Лазо компактно проживали кишиневские немцы, и площадь, где сейчас располагается стадион, действительно называлась Немецкой. И до того, как в 1945 году был открыт нынешний стадион, там же располагался стадион "Regele Ferdinand I" (имени Короля Фердинанда), открытый в межвоенное время. И на стадионе бурлила спортивная жизнь — провинциальная, но яркая. Вот, к примеру, статья из газеты 20-х годов, издававшейся в Бессарабии с футуристическим названием "Ракета".

© Photo Статья из газеты "Ракета", Кишинев, межвоенный период

Вход в стадион был помпезным, но деревянным. На фотографии 1929 года его можно хорошо рассмотреть. А в 1930-е вход заменили на монументальную каменную арку

© Photo Стадион "Динамо", Кишинев, межвоенный период

На стадионе была достопримечательность — памятный знак с надписью "Câmpul sportiv Regele Ferdinand I" (Спортивное поле "Король Фердинанд I"). Причем стоял этот знак среди трибун.

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© Photo Памятник на стадионе "Динамо", Кишинев

Зимой стадион превращался в каток.

© Photo Каток на стадионе "Динамо", Кишинев

Там же устраивались автопробеги.

© Photo Стадион "Динамо", Кишинев, автопробег, межвоенный период

А на архивном видео, можно увидеть румынского принца Кароля на кишиневском стадионе в 1925 году.

И еще один забытый секрет этого стадиона — уже советского времени. В середине 60-х годов прошлого века на стадионе проходили съемки фильма "Спящий лев", желающие могут найти его в Интернете.

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Даже по истории такого внешне неприметного объекта как нынешний стадион "Динамо", можно понять, что история — это не повод для спекуляций, подтасовки и замалчивания фактов. История не зависит от политических предпочтений властей и руководителей. И чем больше мы знаем — в данном случае, об истории нашей столицы, тем интересней бродить по улицам и смотреть не только под ноги, но и по сторонам.

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Жаль лишь, порой кажется, что за бесконечными спорами о названиях школьных учебников и выяснением кто был освободителем, а кто оккупантом, живая история теряется и уже никому не интересна.

Что такое Лига наций

Идею о создании подобного турнира начали озвучивать еще в конце 2000-х, а в 2014 она сформировалась официально. На первый взгляд, простой формат создает потрясающие возможности для команд, входящих в третью десятку европейского рейтинга.

На основании этого самого рейтинга УЕФА, дюжина сильнейших сборных отправилась в корзину А: Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды. Жеребьевка прошла 24 января, поэтому в когорте сильнейших можно не без удивления обнаружить и Польшу, которая наглухо провалила чемпионат мира, и Швейцарию, покинувшую мундиаль на стадии 1/8 финала, и Нидерланды, которые вообще не отобрались на минувший чемпионат мира.

В корзине В потеснились Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Дания, Чехия и Турция.

В корзине С, в соответствии с рейтингом, оказались Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Греция, Сербия, Албания, Норвегия, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва.

Корзина D формировалась по остаточному принципу: вместе с завсегдатаями последних мест любых отборочных циклов в виде Сан-Марино, Андорры и Мальты расположились Азербайджан, Македония, Беларусь, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, а также Косово и Гибралтар.

Формат

Турнир проходит в три этапа: 6-11 сентября, 11-17 октября и 15-20 ноября.

На первый взгляд, все просто: в корзине А команды разбиты на четыре группы по три команды, победители выйдут в финальную часть, которая пройдет 5-9 июня и в которой определится победитель Лиги наций. Также все просто и с ротацией внутри корзин: четыре сборных, занявшие первые места в своих группах в корзинах В, С и D, получат повышение в классе, а коллективы, занявшие последние места – понижение.

Однако здесь следует зафиксировать главное: отборочный турнир на чемпионат Европы, который традиционно начинался в это время, никуда не ушел.

Евро-2020

В марте 2019 года стартует отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года, по итогам которого 20 команд выиграют путевки на континентальное первенство, остальные четыре команды будут определены в марте 2020 года именно по итогам Лиги наций.

На каждый дивизион Лиги полагается по одному дополнительному месту на Евро. Если сразу девять и более команд из корзины А пройдут отбор, то одна или несколько сборных из корзины В, показавшие лучший результат, будут бороться за путевку в дивизионе рангом выше. Однако для коллективов, представленных в корзинах С и D, успешное выступление в Лиге наций может стать уникальной возможностью выхода на чемпионат Европы – четыре победителя групп разыграют между собой путевку на Евро по олимпийской системе.

В чем плюсы Лиги?

С одной стороны, сборные не будут проводить товарищеские матчи, смысл которых и коммерческая составляющая зачастую минимальны. С другой, этот турнир станет отличной возможностью играть со сборными соответствующего уровня: больше не будет ситуаций, в которых условная Германия летит на Мальту и обыгрывает последних с разницей в 7-10 голов.

Каждый год УЕФА вкладывает значительные силы в развитие футбола в странах, которые сложно отнести к элите европейского футбола. Расширение числа участников финального турнира – с 16 до 24 – стало первым шагом в этом направлении. Этот ход подарил поклонникам футбола возможность увидеть на континентальном первенстве не только хорошо знакомые всем команды Испании или Германии, но и, например, сборные Уэльса и Исландии, которые приехали на последний Евро в качестве аутсайдеров, а в итоге смогли дойти до полуфинала и четвертьфинала соответственно.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Как молдавские футболисты готовятся к дебюту в Лиге наций

Для команд из СНГ Лига наций должна стать отправной точкой: в корзине D именно сборные стран Содружества входят в число фаворитов своих квартетов. Фактически у стран СНГ появилась уникальная во многом возможность – впервые с 2004 года, когда Латвия отобралась на чемпионат Европы в Голландию и Бельгию – вновь оказаться на главном футбольном турнире Старого света.