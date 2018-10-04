В Молдове увеличены материальные выплаты жертвам репрессий

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Жертвы политических репрессий с первого сентября будут ежемесячно получать от государства не 400 леев, как раньше, а уже 500 — решение приняло правительство Молдовы на очередном заседании.

© Sputnik / Miroslav Rotari Жертвы депортаций получат материальную помощь

Получателями этого вида материальной помощи в данный момент являются восемь тысяч граждан Молдовы, претерпевших политические преследования в различных формах.

На эти расходы в госбюджете предусмотрены 12,9 миллиона леев.

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Ранее, в июле 2018 года, был принят пакет социальных услуг для жертв политических репрессий в Молдове — бесплатный профилактический медицинский осмотр, 50-процентная скидка на санаторные путевки и бесплатное оформление удостоверений личности нового образца.

А единовременная помощь некогда каждому репрессированному жителю Молдовы теперь составляет тысячу леев.