Из Молдовы в Турцию – по внутреннему паспорту

Граждан Молдовы и Турции ждет приятное нововведение, правда, касается оно, судя по всему, лишь тех, кто отправится в туристические поездки.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Граждане Республики Молдова и Турции смогут путешествовать в страны друг друга, имея при себе лишь внутренний паспорт.

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Эти изменения вступят в силу благодаря тому, что правительство РМ утвердило двусторонний межправительственный протокол об изменении соглашения о взаимной выдаче виз.

Правда, те, кто прибыл в другую страну с одним лишь удостоверением личности, не смогут там работать, учиться и оставаться более, чем на 90 дней. Для этого нужно будет перед выездом оформить визу.