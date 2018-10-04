Самый важный сегодня вопрос для мэрии Кишинева – новогодняя ель

Мэрия Кишинева, судя по всему, хочет понять, что думают кишиневцы о гремевших год назад аховых событиях, связанных с "лысой" праздничной елью, купленной за рубежом.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik, Николай Костыркин. На официальной странице мэрии Кишинева в Facebook опубликован опрос с целью узнать мнение горожан о том, какая новогодняя ель нужна столице, натуральная или искусственная.

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На данный момент сторонников искусственной — подавляющее большинство, причем, маловероятно, что все они — идейные защитники природы.

Возможно, секрет реакции кишиневцев прост — слишком много за последние годы разговоров вокруг обычно высокого новогоднего дерева, выставляемого на несколько дней на центральной площади. Например, не далее, как год назад, ель, проданную украинской компанией, везли из Ивано-Франковска.

© Sputnik / Александр Димитров Фотофакт: как выглядела новогодняя елка в Кишиневе 30 лет назад

В итоге оказалось, что качество дерева оставляет желать лучшего. Поистрепалась ли ель по дороге или же изначально была такой, и ответственные лица попросту не заметили этого факта, — история умалчивает. Но в итоге на площади стояла другая ель, наша, кишиневская, гораздо лучше. С ней тоже вышло не все гладко — горожане возмущались, что дерево спилили аккурат во дворе детского сада.

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Позже компания, продавшая Кишиневу украинскую ель, обещала возместить материальные потери нашему городу. И как раз этот вопрос бюджетников, живущих в столице, возможно, волнует гораздо больше. Поэтому Sputnik Молдова отправит официальный запрос в мэрию Кишинева с просьбой прояснить ситуацию по двум вопросам:

— вернула ли украинская компания деньги Кишиневу за плохую по качеству ель, привезенную на зимние праздники в прошлом году;

— каков объем этой суммы, и полностью ли она покрывает расходы мэрии Кишинева на покупку ели?