"Шестилетняя звезда" Ионела Цэруш подросла и уехала жить в Великобританию

В Молдове родители юной танцовщицы не увидели счастливого будущего для своей талантливой дочери.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Из Молдовы навсегда уезжает Ионела Цэруш — участница знаменитого детского танцевального дуэта, которая прославилась на весь мир после выступления на шоу талантов "Минута славы" на Первом канале в 2011 году.

Экспрессия и мастерство маленьких шестилетних исполнителей тогда покорили десятки тысяч поклонников во многих странах Европы и мира. После знаменитого выступления на румынском телешоу Ионела продолжала танцевальную карьеру, покоряла новые высоты и завоевывала новые призы.

Однако теперь она подросла и покинула родную страну, чтобы жить с родителями в Великобритании. Об этом юная танцовщица сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня мой первый день в школе в Лондоне. Я счастлива, что приехала к семье в Лондон, где мы вместе ради счастливого будущего" — написала Ионела в Facebook и опубликовала несколько фото в новой школьной форме лондонской школы.