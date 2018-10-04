День учителя 2018 в Молдове: традиции, подарки, все о празднике

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Ежегодно 5 октября в мире отмечают День учителя. Впервые праздник, утвержденный ЮНЕСКО, отметили в 1994 году.

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В последние годы, особенно в Молдове, наблюдается массовый отток учителей, вызванный такими факторами, как сокращение бюджета работников государственной службы, отсутствие нормальных условий работы, предстоящий выход на пенсию пожилых учителей, стресс, истощение физических и духовных сил. В нашей стране к этим проблем добавляется и нехватка детей, в следствие чего закрываются школы.

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В этот день людей во всем мире призывают задуматься о том, какую важную роль играет в воспитании поколений учитель. В памяти каждого человека наверняка есть хороший преподаватель, который особенно повлиял на его жизнь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Педагог: образование – это насильственный процесс

А представители власти в этот день должны задуматься о том, чтобы улучшить жизнь людей этой важной профессии.

В день учителя в каждой школе — особенный праздник. Традиционно в учебных заведениях проходит день самоуправления. Ученики заменяют своих преподавателей, тем самым предоставляя им отдых. Также это полезно для самовоспитания и помогает понять, насколько сложна работа учителя.

Конечно же, не обходится без красочных стенгазет и подарков учителям, обычно это цветы, конфеты или оригинальные сувениры.