Sputnik остается абсолютным лидером в рейтинге интернет-СМИ Молдовы — Gemius

Каждый шестой пользователь интернета в Молдове читает новости, аналитические обзоры и интервью Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Уважаемые читатели, начался октябрь и подоспел очередной отчет международного рейтингового агенства Gemius о лучших интернет-СМИ Молдовы. Мы рады сообщить, что Sputnik сохраняет абсолютное лидерство, занимая первую строчку в топ-10 рейтинга.

По данным международного агентства онлайн исследований Gemius, которое подвело итоги сентября, портал Sputnik.md информационного агентства и радио Sputnik Молдова возглавляет список самых читаемых новостных сайтов республики.

Топ-10 Интернет-СМИ Молдовы (август 2018)

Спасибо, что вы с нами, дорогие друзья — аудитория Sputnik растет, и наш полет продолжается!

В нашем успехе главную роль играют читатели, эксперты, которые всегда выступают по радио Sputnik с интереснейшими новостями. Все они уже давно стали нашими коллегами. Давайте порадуемся вместе.

Как всегда, с Вами.

Sputnik Молдова.