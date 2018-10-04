Sputnik остается абсолютным лидером в рейтинге интернет-СМИ Молдовы — Gemius

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Уважаемые читатели, начался октябрь и подоспел очередной отчет международного рейтингового агенства Gemius о лучших интернет-СМИ Молдовы. Мы рады сообщить, что Sputnik сохраняет абсолютное лидерство, занимая первую строчку в топ-10 рейтинга.
По данным международного агентства онлайн исследований Gemius, которое подвело итоги сентября, портал Sputnik.md информационного агентства и радио Sputnik Молдова возглавляет список самых читаемых новостных сайтов республики.
Спасибо, что вы с нами, дорогие друзья — аудитория Sputnik растет, и наш полет продолжается!
В нашем успехе главную роль играют читатели, эксперты, которые всегда выступают по радио Sputnik с интереснейшими новостями. Все они уже давно стали нашими коллегами. Давайте порадуемся вместе.
Как всегда, с Вами.
Sputnik Молдова.