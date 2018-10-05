Опасную мансарду на Ботанике будут достраивать, но спасет ли это сам дом

Корреспонденту Sputnik удалось добиться вразумительного ответа от лиц, ответственных за мансарду одного из домов в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Мансарда в Кишиневе, в доме по адресу — улица Минская, 49/2 будет достроена в течение месяца, поэтому есть шанс, что зиму жильцы здания переживут без происшествий.

Ранее Sputnik сообщал о том, что из-за незавершенных работ по возведению мансарды стена одного из подъездов, изрядно "напитавшаяся" водой, может в любой момент рухнуть >>>

Позже появилась информация о том, что проектом возведения мансард в этом и других домах занималась фирма Alef-Imobil SRL, у которой уже много лет проблемы с обманутыми покупателями квартир >>>

Теперь же представитель Alef-Imobil SRL, новый авторизированный администратор этой компании Инна Баркарь, в официальном письменном ответе сообщила для Sputnik, что до конца октября 2018 года мансарда будет достроена, и средства на проведение этих работ уже найдены.

На Ботанике стена дома может обрушиться в любой момент >>>

"Также нужно было время на выдачу необходимых документов, которые были у Антикоррупционной прокуратуры, заведшей уголовное дело на ряд лиц, обвиняемых в неправомочном обращении с жильцами, заключившими инвестиционный контракт с Alef-Imobil SRL. Проблемы со строительством возникли и потому, что у компании не было денежных средств на его осуществление", — написала Баркарь.

Правда, автор письма не уточнила, будет ли при этом отреставрирован подъезд в тех местах, где стена пришла в плачевное состояние именно из-за незавершенного строительства мансарды.