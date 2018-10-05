Стоп, гонщики: на каких улицах за скоростью следят экипажи полиции с радарами

Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщает, на каких трассах в пятницу дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. По данным НИП, патрульные инспекторы с радарами будут находиться сегодня на следующих дорогах Молдовы:

© Sputnik / Miroslav Rotari Пробки в столице: где в Кишиневе самые загруженные улицы

— R 3: Кишинев — Хынчешты (Яловенский район);

— R 1: Кишинев — Унгены (Страшенский район) 128 — 70 км;

— M 3: Кишинев — Комрат — Джурджулешть 77 — 124 км;

— M 5: Крива — Бельцы — Кишинев 91 — 133 км; 240 — 266 км; 281 — 296 км;

— R 6: Кишинев — Оргеев 13 — 21 км;

— R 4: R 6 — Гояны — Криуляны — M 1 18 — 42 км;

— R 13: Бельцы — Флорешты — R 14 86 — 101 км;

— R 20: Оргеев — Резина 0 — 20 км;

— R 30: Новые Анены — Кэушаны — Штефан Водэ 45 — 95 км;

— R 31: R 30 — Тудора — Паланка — граница Украины 0 — 15 км;

— R 33/ R 34/ G 98: Хынчештский район;

— R 34: Хынчешты — Леова;

— R 3/ M 3: Чимишлия.

Национальный инспекторат полиции призывает водителей адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД. Также рекомендуется избегать вышеуказанные улицы и не оставлять транспортное средство в местах, где оно может помешать движению.