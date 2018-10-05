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Президент Игорь Додон

Президент Молдовы поздравил учителей с профессиональным праздником

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Президент Республики Молдова направил поздравления всем работникам сферы образования.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил всех работников системы образования с профессиональным праздником — Днем учителя.

Глава республики поблагодарил всех педагогов за их самоотверженность во имя будущего страны.

"Сердечно поздравляю учителей с профессиональным праздником. Выражаю благодарность за проделанную ими работу и самоотверженность во имя будущего страны и ее граждан", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Работа
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Он с сожалением отметил, что в современном обществе быть учителем не модно и не выгодно. Но тем не менее, как считает Додон, все понимают важную роль людей этой профессии. 

По словам президента, все уважают призвание учителей, которые, несмотря на все сложности, идут на службу делиться обширностью своих знаний и души.

В заключение он поблагодарил всех педагогов от имени вчерашних и будущих школьников за любовь и толерантность, понимание и доброту, а также за то бремя, которое они несут с честью и гордостью.

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Теги:
поздравления, День учителя, Игорь Додон, Молдова
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