Завершено расследование уголовного дела по экс-главе МВД Приднестровья

Материалы дела, открытого на бывшего руководителя таможни и главного силового ведомства, Следственный комитет Приднестровья передал в суд.

ТИРАСПОЛЬ, 5 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Главном управлении Следственного комитета Приднестровья завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы таможенной службы и министерства внутренних дел Приднестровья Геннадия Кузьмичева, сообщили в пресс-службе СК.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд", — отмечают в СК.

Органами предварительного следствия Кузьмичев обвиняется в организации и курировании работы контрабандной схемы по незаконному перемещению через таможенную границу Приднестровья незадекларированных товаров на сумму, превышающую 14 миллионов приднестровских рублей ($870 тысяч).

Бывший глава МВД также обвиняется в приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Обвиняемый содержится под стражей.