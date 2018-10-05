СИБ лишается своего замдиректора

Парламентская комиссии приняла к сведению заявление об уходе с должности по собственному желанию.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Парламентская постоянная комиссия по вопросам права, назначения и иммунитета зарегистрировала проект постановления по вопросу об отставке Руслана Мунтяну с поста замдиректора Службы информации и безопасности Республики Молдова.

© Sputnik / Евгений Панасенко День увольнений в Молдове: что произошло в СИБ

Ранее директор СИБ Василе Ботнарь обратился к спикеру парламента Андриану Канду с предложением "предпринять действия по освобождению Руслана Мунтяну с должности замдиректора СИБ в связи с его отставкой".

Мунтяну подал заявление об отставке по собственному желанию.

Согласно решению комиссии по вопросам права, парламент принял к сведению заявление об отставке.