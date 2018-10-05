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Пассажир, прибывший в Молдову, получил бутылку вина

Молдова - страна сюрпризов: не успел прилететь, а тебе уже вино дарят

© Photo : пресс-служба Кишиневского аэропорта
Общество
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Тема:
День вина 2018 в Молдове - программа, новости (18)
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Традиционная акция ко Дню вина стартует в Молдове, а именно в Кишиневском международном аэропорту.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. В канун Национального дня вина всех пассажиров, прилетающих в Международный аэропорт Кишинева, встречают в лучших традициях молдавского гостеприимства — прекрасным вином и хорошим настроением.

День вина
© Sputnik / Вадим Русу
День вина 2018 в Молдове: самая полная программа

Как только гости пересекут границу Молдовы в Кишиневском аэропорту, на специально установленном в зоне прилетов стенде "Вино Молдовы" их будет ждать сам напиток в специальной упаковке с логотипами Wine of Moldova и Ziua Națională a Vinului и пожеланием "Добро пожаловать в Молдову!". Это вино произведено из местного сорта винограда Фетяска Нягрэ, отражающего своеобразие и аутентичность молдавского виноделия.

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Это — проект Аvia Invest, который компания, администрирующая Кишиневский международный аэропорт, реализует далеко не один год. К начинанию каждый раз присоединяется Национальное бюро винограда и вина совместно с министерством сельского хозяйства при поддержке Проекта конкурентоспособности в Молдове.

Около четырех тысяч промо-бутылок вина подарят гостям столицы вместе с приглашением посетить 17-й Национальный день вина, который в этом году отмечается 6 и 7 октября на центральной площади Кишинева.

"Национальный день вина — это отличный повод, чтобы познакомить иностранных туристов с нашими традициями и угостить их самым лучшим, что у нас есть — вином Молдовы. Ведь, как известно, тот, кто хотя бы раз узнал, что такое молдавское гостеприимство, обязательно захочет побывать в Молдове еще раз!", — отметил в ходе пресс-конференции гендиректор Аvia Invest Петр Жардан.

Государственный секретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий Лука подчеркнул, что "Национальный день вина — это один из важнейших праздников нашей страны, когда мы отдаем должное вину Молдовы и нашим винодельческим традициям".

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"Вино Молдовы стало визитной карточкой республики за границей, получив множество медалей и наград на международных конкурсах и профильных выставках. Встречать гостей столицы бутылкой вина в канун Национального дня вина уже стало хорошей традицией. Это жест гостеприимства, с помощью которого мы показываем самое лучшее, что есть в нашей стране", — сказал Лука.

Петр Жардан
© Photo : пресс-служба Кишиневского аэропорта
Петр Жардан
Тема:
День вина 2018 в Молдове - программа, новости (18)

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Теги:
вино, День вина, Кишиневский международный эропорт, Avia Invest, Петр Жардан, Молдова, Кишинев, Общество
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