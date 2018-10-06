Как в Кишиневе будет ходить транспорт в День вина

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Шестого и седьмого октября, когда в Кишиневе отметят Национальный день вина, ряд маршрутов общественного транспорта претерпит изменения.

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По данным пресс-службы мэрии Кишинева, с 20.00 пятницы, пятого октября, и в следующие два дня пешеходной зоной станет центральная площадь. Поэтому:

— троллейбусы № 1, 4, 5, 8, 22, 28 будут перенаправлены с проспекта Штефана чел Маре на улицы Щусева, Букурешть, Чуфля или виадук (в направлении проспекта Дачия) и далее по прежнему пути следования;

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— троллейбусы № 30 и 31 проследуют с проспекта Штефана чел Маре на улицы Александри, Букурешть, Пушкина, снова на проспект Штефана чел Маре и далее по прежнему маршруту.

— автобусы № 5, 9, 11, 17, 46 будут заворачивать с проспекта Штефана чел Маре на улицу Бэнулеску-Бодони, затем проследуют по улицам 31 Августа 1989 года, Пушкина, снова по проспекту Штефана чел Маре и далее по прежнему маршруту; в обратном направлении путь такой — проспект Штефана чел Маре, улица Пушкина, улица Иерусалимская, улица Бэнулеску-Бодони, проспект Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.