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Пассажиры, архивное фото

Это катастрофа: Молдова катится в демографическую пропасть

© Sputnik / Igor Zarembo
Общество
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К 2050 году, по данным экспертов, Молдова потеряет 51% населения - за последние 27 лет страна уже лишилась порядка одной трети граждан, а по прогнозам демографов до 2050 года количество людей может сократиться еще на миллион человек.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Согласно демографическому прогнозу ООН, к 2050 году количество людей на Земле возрастет на 2.2 миллиарда и достигнет 9.8 млрд.

Ольга Гагауз
© Sputnik / Miroslav Rotari
Демограф: Европа вступает в эру низкой рождаемости и смертности

Половину прироста дадут всего 9 стран — Индия, Пакистан, Индонезия, Нигерия, Уганда, Конго, Эфиопия, Танзания и США (последняя за счет миграции). На первое место по численности населения уже к 2024 году выйдет Индия (в ней проживают 1.3 млрд. человек), которая обгонит лидирующий сейчас Китай (1.4 млрд.).

В Европе все наоборот

Однако в Европе (и в частности, в Молдове) ситуация вообще другая. 

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В нашей стране фиксируется спад численности населения. Более того, в республике сложилась чрезвычайная демографическая ситуация. Об этом Sputnik рассказали в Национальном институте экономических исследований Академии наук.

Население постсоветских стран: прогноз ООН
© Sputnik /
Население постсоветских стран: прогноз ООН

По мнению специалистов, маловероятно, что в ближайшие годы удастся остановить падение. Молдова является второй страной в мире с самым низким уровнем рождаемости после Португалии. По данным на 2016 год, этот уровень составил шесть детей на пять женщин.

При этом, согласно теории, нормальная демографическая ситуация складывается тогда, когда каждые десять женщин рожают 21 ребенка, при условии, что отсутствует миграция, но для современной Молдовы такие условия пока нереальны.

Неутешительные прогнозы

Неутешительные прогнозы связаны не только с низкой рождаемостью, но и с высокой миграцией. Ежегодно около 1% населения Молдовы покидает страну, что является крайне тревожным показателем. Кроме того, к 2050 году доля глубоко пожилых людей в структуре населения составит 30%. В 2016 году этот показатель держался на отметке в 17,2%.

Регистрация детей-тройняшек в Калининградском Доме счастья
© Sputnik / Игорь Зарембо
Демографический прогноз для Молдовы – пессимистичный

По данным демографов, впервые превышение показателя смертности над рождаемостью в Молдове зафиксировали в 1999 году. С тех пор негативная тенденция не прекращается.

Пессимистичные перспективы

Самая большая демографическая катастрофа в мире произойдет в Молдове, предсказывает ООН. К 2050 году, по данным экспертов, Молдова потеряет 51% населения.

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Низкий уровень жизни и хорошие перспективы на Западе заставляют специалистов уезжать. Эта тенденция особенно сильна в странах Балтии. Но еще хуже обстоит ситуация в Молдове и на Украине.

"Учитывая такой негативный тренд для стран Балтии, еще хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно", — сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков ООН.

На 1 января 2018 года в Молдове, по официальным данным, проживали 4 060 277 человек. В реальности эта цифра значительно меньше. Смертность в Молдове значительно превышает рождаемость. Вследствие этого и миграции демографическая катастрофа в нашей стране стремительно приближается.

Прогноз численности населения Молдовы
© Sputnik / Вадим Русу
Прогноз численности населения Молдовы

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Теги:
демографическая ситуация, катастрофа, Молдова, Общество
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