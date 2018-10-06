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Пожар, архивное фото

Пока вы спали: ночной пожар в Молдове и учения на Украине, из-за которых закроют море

© Sputnik / Yuriy Strelec
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (111)
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КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Часть Азовского моря в районе города Бердянск и поселка Ялта в Донецкой области закроют на время запланированных на 9 — 12 октября артиллерийских стрельб в ходе учений украинской армии, об этом написал в Facebook журналист Андрей Клименко. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото.
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Он также назвал координаты закрытой зоны и точный промежуток времени, в течение которого будут производиться стрельбы.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море, пишет РИА Новости.

В Гагаузии из-за костра едва не сгорел дом

Оставленный без присмотра костер привёл к пожару в селе Бешгиоз. 

Павел Филип
© Photo : Direcţia comunicare și protocol, Guvernul Republicii Moldova
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Работникам пожарной службы удалось спасти от огня жилой дом.

Инцидент произошел в доме 62-летнего жителя села Бешгиоз, Чадыр-Лунгского района.

По предварительной информации, причиной возникновения пожара является нарушение правил пожарной безопасности, а именно оставление без присмотра разведенного костра.

Пламя перекинулось на хозяйственную постройку, в результате чего сгорел сарай. На место оперативно прибыли сотрудники пожарной службы, благодаря которым от огня удалось спасти жилой дом.

Любовь России к шоколаду грозит дефицитом какао‍ в мире

Американское агентство Bloomberg сообщило о дефиците на рынке какао объемом 50 тысяч тонн из-за растущего потребления шоколада в России. 

Морская пехота США в противогазах на учениях в Калифорнии
© AFP 2018 / Mike Nelson
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Возникновение дефицита ожидается с начала октября, отмечает РИА Новости.

Больше всего шоколада в мире в расчете на одного человека съедают жители Швейцарии, Австрии и Германии — 8,6 килограмма, восемь и 7,7 соответственно. Россия уверенно занимает второе место после Западной Европы с показателем 4,8 килограмма на человека в год. При этом в остальном мире средний потребитель съедает менее килограмма шоколада за тот же период.

Как пишет Bloomberg, в последние годы рынок столкнулся с кризисом перепроизводства, который оказал наибольшее влияние на страны Африки, где какао остается одной из важнейших статей экспорта. Подобная ситуация спровоцировала снижение мировых цен на этот продукт. Во втором полугодии 2018 года тренд изменился, причем немаловажную роль в этом сыграл российский рынок. 

Тема:
Самое интересное за ночь (111)

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Теги:
события ночи, пока все спали, Общество
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