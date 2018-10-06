Шок для Кишинева - водитель попытался устроить дискотеку посреди дороги

"Его пример - другим наука", но не исключено, что поступок автолюбителя в центре Кишинева будет истолкован большинством неверно.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik, Нику Гончар. В Кишиневе нередко случается так, что лица, позиционирующие себя как фигуранты более высокой ступени социальной лестницы, стремятся всячески привлечь к себе внимание.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Водитель в Кишиневе поплатился за хамскую езду

Так произошло и в случае водителя автомобиля, ехавшего по проспекту Штефана чел Маре. Опубликованная в соцсетях видеозапись свидетельствует о том, что автолюбитель включил музыку на всю мощь звуковой системы своего транспортного средства, чем, конечно же, хоть на несколько минут, но заслужил быть запечатленным на камеру.

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История не сохранила ни имени этого человека, ни номера его авто, но на время пролистывания ленты Facebook сей индивид заслужил достойное звание нарушителя спокойствия.