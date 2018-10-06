Все учителя и воспитатели в Молдове получат компенсации

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Ежегодную материальную компенсацию в две тысячи леев будут получать педагоги начальных классов, гимназий, лицеев и других учебных заведений, а также воспитатели детских садов.
Правительство Молдовы утвердило регламент, согласно которому эти деньги, начиная с 2019 года, пойдут на улучшение уровня подготовки дидактических кадров, в том числе для онлайн-обучения, покупки компьютеров и других средств связи и обработки информации.
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Тем же педагогам, которые проявят более высокий результат, компенсацию увеличат.
В 2017-2018 учебном году в государственных учебных заведениях Молдовы работало 49 148 учителей.
В госбюджете на 2019 год будет предусмотрено около 98 тысяч леев на этот вид компенсаций.