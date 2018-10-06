В Молдове улучшают условия для трудящихся из-за рубежа

Работа для иностранных специалистов в Молдове станет более привлекательной, так как им не придется тратить ради этого много денег.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Иностранные инвесторы сэкономят в Молдове до 21 миллиона леев в год вследствие реформы процедуры получения вида на жительства для зарубежных специалистов — таковы выводы экспертов Международной финансовой корпорации Группы Всемирного банка.

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По данным пресс-службы правительства Молдовы, планируемая реформа предполагает упрощенную процедуру получения вида на жительство для иностранных работников высокой квалификации, водителей, сотрудников компаний-инвесторов национального значения и представителей других категорий трудящихся, приехавших в нашу страну из-за рубежа.

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Теперь заявку на получение вида на жительство может подать работодатель еще до приезда работника.

Также зарубежный гражданин не должен будет по истечению срока пребывания в Молдове покидать пределы страны, чтобы продлить регистрацию или сменить место работы — он теперь сможет сделать это, не пересекая госрубеж.