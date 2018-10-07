Объем материального поощрения молодым педагогам Молдовы возрос почти втрое

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. За первые три года профессиональной деятельности молодые педагоги получат 120 тысяч леев — по 40 тысяч леев за год работы, сообщил премьер-министр Молдовы Павел Филип, комментируя недавнее решение кабмина.

По словам премьера, эти деньги будет перечислять министерство просвещения, культуры и исследований. Цель нововведения — поддержать молодых специалистов и "обновить кровь" преподавательского состава страны, чтобы выпускники педагогических специальностей не уходили в другие профессии и не уезжали за рубеж.

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Ранее подобные материальные поощрения составляли по 45 тысяч леев за три года на каждого молодого учителя.

А материальная помощь выпускникам профобразования увеличится с 36 до 90 тысяч леев за первые три года профессиональной деятельности.

В 2017-2018 учебном году в Молдове не хватало около двух тысяч преподавателей учебных заведений различного уровня и профиля.