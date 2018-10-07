Купил билет на самолет и "пролетел": как в Молдове защититься от овербукинга

Чем дороже билет, тем меньше шансов попасть под овербукинг: тем же, кто летает экономом, стоит знать – и они обладают правами, которые можно отстаивать даже в условиях Молдовы.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Весной 2017 года американская авиакомпания United Airlines оказалась в эпицентре народного гнева. А все из-за видео, на котором запечатлено, как сотрудники службы безопасности перевозчика силой снимают с рейса одного из пассажиров. На кадрах видно, как мужчину средних лет буквально выдергивают из кресла, а затем за руки и за ноги тащат по проходу к выходу.

На сотрудников безопасности не подействовало ни то, что мужчина был врачом, которому надо было вернуться к своим пациентам, ни его мольбы. "Убейте, просто убейте меня, мне нужно домой", — кричал окровавленный пассажир, уцепившись в перегородку самолета.

Подобные скандалы, возможно и не столь кровавые, возникают сплошь и рядом и объединяются одним, совершенно невинным с первого взгляда, термином "овербукинг" или сверхбронирование.

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Как такое может произойти? Причин несколько. Первая – в случае технических неполадок авиакомпания может заменить неисправный самолет на другой, меньший по размеру. Второй – в компанию обращается vip-пассажир или, как в истории с United Airlines, сотрудник авиакомпании, которым срочно нужно лететь. И последний, классический и наиболее распространенный вариант – когда продано больше билетов, чем может вместить самолет, и как на грех все пассажиры явились на рейс.

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"В соответствии со статистикой, порядка 10% пассажиров с каждого рейса, купивших билет и даже подтвердивших то, что будут лететь, просто не являются на посадку. Поэтому компании, чтобы не перевозить пустые места, а самое дорогое место в самолете – это пустое место, прибегают к овербукингу", — рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области гражданской авиации и авиационного права Евгений Коштей.

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Овербукинг – это вовсе не изобретение современных маркетологов. Его придумали еще 70 лет назад — в 50-е годы прошлого столетия. И тогда десятая часть пассажиров не являлась на рейс. Правда, в отличие от нашего времени, им возвращалась вся стоимость билета даже в том случае, если самолет улетел. Чтобы компенсировать огромные затраты и не возить пустые кресла авиакомпании и стали продавать больше билетов.

Сегодня, говорит Евгений Коштей, практика возврата стоимости билетов сохранилась, но не для всех пассажиров. Компании лоукост, которые славятся низкими тарифами, ничего такого не обещают. У "традиционников" есть подобная оферта и то при условии, если билет бизнес-класса.

"Чем дороже билет, тем больше гибкости в его использовании у вас есть. Некоторые мои знакомые покупают билеты бизнес-класса, и если они не могут прийти на рейс, то даже если самолет улетел, авиакомпания либо меняет билет, либо возвращает его стоимость. Правда, стоит он в два раза дороже, чем эконом-класс", — отметил эксперт.

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И конечно, чем дороже билет, тем меньше шансов попасть под овербукинг. Тем же, кто летает экономом, стоит знать – и они обладают правами, которые можно отстаивать даже в условиях нашей республики.

© Sputnik / Miroslav Rotari Старуш: так можно получить компенсацию, если авиарейс задерживается

"Если мы говорим про Молдову, то есть постановление правительства от 2012 года №836, которым определяются положения компенсации пассажирам в случае отказа от посадки, отмены или длительной задержки рейсов. Можно обратиться в авиакомпанию, которая ущемила ваши права в качестве пассажира в соответствие с постановлением правительства", — отметил он.

По словам эксперта в области авиационного права, механизм возврата ущерба в наши дни столь налажен, что с ним может справиться любой пассажир, попавший в неприятную ситуацию. Но рассчитывать на немедленный эффект не надо — запрос может рассматриваться до нескольких месяцев.

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Можно облегчить себе задачу и повысить эффективность усилий. Обязательно надо отыскать других жертв овербукинга, так как вместе будет легче требовать компенсации от авиакомпании. Не забудьте собрать доказательства и настаивайте, чтобы на билете была поставлена отметка об отказе на регистрацию из-за нехватки мест. И главное – не унывать, несмотря на слова: "Вам не повезло. Извините".