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Газовый баллон

Страшная трагедия в Кишиневе – опять газовый баллон: больно и горько

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (23)
96810

Глубокой ночью на 7 октября в доме, расположенном по улице Московский проспект, 11, взорвался газ.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Сильный взрыв прокатился по нескольким этажам здания, затронув квартиры. Самое ужасное, что есть тяжелораненые и погибшие, а среди последних – маленький ребенок. Пострадали – жители разных квартир.  

Социальная сеть Фейсбук
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В соцсетях опубликовали фото предполагаемых погибших от взрыва в Кишиневе

Узнав о трагедии, журналисты Sputnik бросились к месту происшествия. То, что они увидели, потрясло каждого страшным горем.

Больно и горько говорить, но нельзя молчать, — необходимо собрать силы. Мы не знаем всех родственников этих людей, но обращаемся с соболезнованиями ко всем жителям дома, перенесшим этот ужас, а также к тем, кто был в пострадавших квартирах. И к тем, кто находился рядом. 

Взрыв в многоэтажке в Кишиневе: текстовая онлайн-трансляция с места ЧП>>>

Нет сильнее горя, нет больше трагедии, чем та, когда гибнут люди. 

Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент распорядился оказать материальную помощь пострадавшим во время взрыва

Мы все, кто знает о случившемся, должны помочь семьям, пострадавшим в результате взрыва. 

Они — наши сограждане, а, значит, следуя ментальности нашего народа, мы не можем оставаться равнодушными.

Спасибо врачам, полиции, мэрии, спасателям, и всем тем людям, которые пришли на место ЧП сразу. 

Стало известно, в какой квартире произошел взрыв в доме на Рышкановке>>>

  • Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    © Sputnik / Osmatesco
  • Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    © Sputnik / Osmatesco
  • Газовый баллон
    Газовый баллон
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    © Sputnik / Osmatesco
  • Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    © Sputnik / Osmatesco
  • Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    © Sputnik / Osmatesco
1 / 10
© Sputnik / Osmatesco
Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

Очень горько и больно. У погибших остались родственники, которым гораздо труднее пережить то, что случилось, поэтому мы хотим обратиться к ним:

"Вы — сильные люди, у вас есть дети, родные, родители. Будьте здоровы! 

Вы не одиноки. Мы, сограждане, с вами". 

Коллектив Sputnik Молдова.  

Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (23)

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