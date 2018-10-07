Страшная трагедия в Кишиневе – опять газовый баллон: больно и горько

Глубокой ночью на 7 октября в доме, расположенном по улице Московский проспект, 11, взорвался газ.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Сильный взрыв прокатился по нескольким этажам здания, затронув квартиры. Самое ужасное, что есть тяжелораненые и погибшие, а среди последних – маленький ребенок. Пострадали – жители разных квартир.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В соцсетях опубликовали фото предполагаемых погибших от взрыва в Кишиневе

Узнав о трагедии, журналисты Sputnik бросились к месту происшествия. То, что они увидели, потрясло каждого страшным горем.

Больно и горько говорить, но нельзя молчать, — необходимо собрать силы. Мы не знаем всех родственников этих людей, но обращаемся с соболезнованиями ко всем жителям дома, перенесшим этот ужас, а также к тем, кто был в пострадавших квартирах. И к тем, кто находился рядом.

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Нет сильнее горя, нет больше трагедии, чем та, когда гибнут люди.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент распорядился оказать материальную помощь пострадавшим во время взрыва

Мы все, кто знает о случившемся, должны помочь семьям, пострадавшим в результате взрыва.

Они — наши сограждане, а, значит, следуя ментальности нашего народа, мы не можем оставаться равнодушными.

Спасибо врачам, полиции, мэрии, спасателям, и всем тем людям, которые пришли на место ЧП сразу.

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Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Osmatesco

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Osmatesco

Газовый баллон © Sputnik / Nicu Goncear

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Osmatesco

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Osmatesco

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Osmatesco 1 / 10 © Sputnik / Osmatesco Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

Очень горько и больно. У погибших остались родственники, которым гораздо труднее пережить то, что случилось, поэтому мы хотим обратиться к ним:

"Вы — сильные люди, у вас есть дети, родные, родители. Будьте здоровы!

Вы не одиноки. Мы, сограждане, с вами".

Коллектив Sputnik Молдова.