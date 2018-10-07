Страшная трагедия в Кишиневе – опять газовый баллон: больно и горько

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Сильный взрыв прокатился по нескольким этажам здания, затронув квартиры. Самое ужасное, что есть тяжелораненые и погибшие, а среди последних – маленький ребенок. Пострадали – жители разных квартир.
Узнав о трагедии, журналисты Sputnik бросились к месту происшествия. То, что они увидели, потрясло каждого страшным горем.
Больно и горько говорить, но нельзя молчать, — необходимо собрать силы. Мы не знаем всех родственников этих людей, но обращаемся с соболезнованиями ко всем жителям дома, перенесшим этот ужас, а также к тем, кто был в пострадавших квартирах. И к тем, кто находился рядом.
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Нет сильнее горя, нет больше трагедии, чем та, когда гибнут люди.
Мы все, кто знает о случившемся, должны помочь семьям, пострадавшим в результате взрыва.
Они — наши сограждане, а, значит, следуя ментальности нашего народа, мы не можем оставаться равнодушными.
Спасибо врачам, полиции, мэрии, спасателям, и всем тем людям, которые пришли на место ЧП сразу.
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- Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев© Sputnik / Osmatesco
- Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев© Sputnik / Nicu Goncear
- Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев© Sputnik / Nicu Goncear
- Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев© Sputnik / Nicu Goncear
- Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев© Sputnik / Nicu Goncear
- Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев© Sputnik / Osmatesco
- Газовый баллон© Sputnik / Nicu Goncear
- Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев© Sputnik / Osmatesco
- Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев© Sputnik / Osmatesco
- Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев© Sputnik / Osmatesco
Очень горько и больно. У погибших остались родственники, которым гораздо труднее пережить то, что случилось, поэтому мы хотим обратиться к ним:
"Вы — сильные люди, у вас есть дети, родные, родители. Будьте здоровы!
Вы не одиноки. Мы, сограждане, с вами".
Коллектив Sputnik Молдова.