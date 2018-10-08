12:39 08 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD16.96
  • RUB0.25
  • RON4.17
  • UAH0.60
Поиск
Пакеты

Пакеты из крахмала и скидки: как Молдова будет бороться с полиэтиленом

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
22010

С нового года Молдова начнет отказываться от пластиковых пакетов. К борьбе за чистоту окружающей среды подключат всех: граждан, импортеров и супермаркеты.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik, Дарья Чернега. Отказ от полиэтиленовых пакетов в Молдове начнется с 2019 года. Он будет проходить в несколько этапов, заявила начальник управления предупреждения загрязнения и менеджмента отходами министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Светлана Болокан. 

Пакеты
© Sputnik / Miroslav Rotari
Когда в Молдове запретят полиэтиленовые пакеты

Пакеты станут изымать из коммерческого оборота в зависимости от толщины материала, из которого они изготовлены. Так, в следующем году запретят продажу пакетов толщиной свыше 50-ти микрон, в 2020-м – меньше 50-ти микрон. Тонкие пакеты, которые на данный момент продаются в супермаркетах, должны исчезнуть из обращения в 2021 году.

Как отметила Болокан, ежегодно каждый житель Молдовы использует примерно 150 пластиковых пакетов. Решить проблему с помощью их переработки не представляется возможным, поскольку это не всегда экономически выгодно. После использования пакеты, как правило, загрязняются, и на очистку такого сырья нужно тратить дополнительные ресурсы, в частности – электроэнергию. 

"У нас очень мало перерабатывающих компаний, которые могли бы утилизировать данные продукты. Их надо довести до качества вторсырья, чтобы можно было произвести и другие компоненты", — пояснила Болокан. 

Женщина с пластиковыми пакетами, фото из архива
CC BY-SA 2.0 / votsek / (Plastic) Bag Lady
В Брюсселе вступил в силу запрет на пластиковые пакеты

Тряпичные сумки, авоськи и бумажные пакеты – не единственная альтернатива полиэтилену. Как пояснила Болокан, пакеты могут быть сделаны из биоразлагаемого материала, например, из крахмала.

"У нас поля полны кукурузы, поэтому не думаю, что с сырьем будет проблема", —  добавила чиновница.

Новые технологии должны быть внедрены в течение трех лет, чтобы к 2021 году гражданам было, чем заменить привычные пластиковые пакеты. Дополнительные обязанности лягут и на импортеров этого вида товара.

"Мы сейчас разрабатываем нормативный акт, который будет регламентировать конкретные действия по утилизации упаковок всех видов. Поэтому у поставщиков будет ответственность по изъятию из всей системы определенных упаковок, то есть установленной процентной доли. Мы ставим цель по возвращению отходов", — рассказала Болокан.

Предполагается, что будет создана общая система, которая отобразит поставки в страну упаковочного материала. Наряду с ней введут систему отчетности по изъятию уже использованной упаковки.

Пока же, как пояснила чиновник, внести вклад в борьбу с пластиковыми пакетами предлагается супермаркетам. Одна из идей сводится к тому, чтобы стимулировать граждан, которые приходят в крупную сеть с уже использованным пакетом от той же фирмы. Не исключено, что таким покупателям сделают скидку.

По теме

В Молдове будут серьезно наказывать за использование пластиковой посуды
Теги:
окружающая среда, полиэтиленовые пакеты, пластик, Светлана Болокан, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

  • Дата-центр IT-парка
    Тайное становится явным

    Серверы Эстонии могут находиться под контролем Китая: выяснилось, что компьютеры были снабжены шпионскими микрочипами.

  • Станислав Черчесов
    Вывести из заблуждения

    Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов объяснил решение зарегистрироваться в Instagram большим количеством "фейков".

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
Страшные кадры места взрыва в Кишиневе на Московском проспекте
Место взрыва в Кишиневе: съемка с дрона
Место взрыва в Кишиневе: съемка с дрона
Причины взрывов бытового газа и способы их предотвращения
Когда взрывается газ и почему

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться