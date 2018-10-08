Кодряну рассказал о текущей ситуации в доме, где произошел взрыв

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Вход в подъезд дома на Рышкановке, где в субботу вечером произошел взрыв, в настоящее время закрыт абсолютно для всех. Об этом сообщил в понедельник в ходе брифинга и.о. примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ротарь Мирослав Взрыв в многоэтажке в Кишиневе: онлайн-репортаж Sputnik с места ЧП

В ночь на воскресенье в Кишиневе по адресу Московский проспект, 11 прогремел сильный взрыв, унесший жизни четырех человек — пенсионера, молодой женщины, ее четырехлетнего сына, а также еще одной женщины, тело которой обнаружили позже под завалами. Взрывной волной поразило множество квартир, а в некоторых из них произошло обрушение потолка. Шестеро человек, в том числе один спасатель, попали в больницу. В настоящее время в больнице продолжают находиться спасатель и женщина — хозяйка квартиры, где произошел взрыв.

"Вчера работы длились до двух ночи. Самая тяжелая бетонная плита, из-за которой существовала опасность обрушения и других этажей, эвакуирована. Также вчера ночью извлечены тела погибших. Раньше это сделать было невозможно, так как существовал риск обрушения и других бетонных плит", — заявил Кодряну.

И.о. градоначальника добавил, что жильцы близлежащих подъездов накануне вернулись в свои квартиры. По словам Кодряну, жильцы пострадавшего подъезда по 2-3 человека в сопровождении спасателей в воскресенье вошли в свои квартиры, чтобы взять одежду и необходимые вещи. А этой ночью ночлег потребовался всего восьмерым людям.

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 2 © Sputnik / Nicu Goncear Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

"Сегодня правоохранительные органы должны взять пробы, чтобы провести лабораторные исследования. После этого должна быть проведена техническая экспертиза здания, чтобы понять, насколько пострадал подъезд и сообщить людям, могут ли они до определенного этажа вернуться в квартиры. Пока у нас нет результатов этой экспертизы, вход в подъезд закрыт абсолютно для всех, так как опасность еще есть, и мы не хотим, чтобы кто-то еще пострадал", — заявил и.о. примара.

© Sputnik / Osmatesco Страшные кадры места взрыва в Кишиневе на Московском проспекте 29

Кодряну также подчеркнул, что примэрия продолжит обеспечивать едой и жильем всех, кто обратится за помощью.

Кроме того, и.о. примара предложил мунсовету изменить принятое ранее решение, по которому 10 миллионов леев были выделены на приобретение социального жилья. Вместо этого Кодряну предлагает купить жилье, чтобы власти могли моментально реагировать, если происходят подобные трагедии.

Также и.о. столичного градоначальника добавил, что мунсовет должен принять решение о пополнении резервного фонда 13 миллионами леев, из которых десять миллионов пойдут на решение сложившейся на Московском проспекте ситуации.

"Мы сможем войти в здание только тогда, когда позволит техническая экспертиза. Тогда мы оценим ситуацию, что нужно сделать в каждой квартире, какой ремонт. На данный момент мы не можем сказать, какому количеству квартир предстоит ремонт. Нам известно, что пострадали лифты, разрушены шесть квартир", — подчеркнул Кодряну.

И.о. главы кишиневской администрации также обратил внимание на то, что хранение газовых баллонов незаконно. Но ответственные лица, по его словам, не имеют право входить на частную территорию людей, поэтому будут всеми способами рассказывать каждому об опасности хранения газовых баллонов.