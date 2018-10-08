Расходы по похоронам погибших при взрыве взял на себя фонд "Din suflet"

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Все расходы по похоронам погибших при взрыве в многоэтажном доме в Кишиневе возьмет на себя благотворительный фонд "Din suflet". Об этом на своей странице в Facebook заявил президент Молдовы Игорь Додон.

В ночь на воскресенье в Кишиневе по адресу Московский проспект, 11 прогремел сильный взрыв, унесший жизни четырех человек — пенсионера, молодой женщины, ее четырехлетнего сына, а также еще одной женщины, тело которой извлекли из-под завалов в понедельник. Взрывной волной поразило множество квартир, а в некоторых из них произошло обрушение потолка. Шестеро человек, в том числе один спасатель, попали в больницу. В настоящее время в больнице продолжают находиться спасатель и женщина — хозяйка квартиры, где произошел взрыв.

"Пообщался с близкими пострадавших в результате взрыва в столичном секторе Рышкановка. Благотворительный фонд Первой леди "Din Suflet" принял решение взять на себя все понесенные ими расходы, в том числе расходы на похороны погибших", — написал глава государства.

Менее чем за два года деятельности Благотворительный фонд Первой Леди "Din Suflet" оказал помощь более чем 150 тысячам граждан по всей Молдове, в том числе более чем 5450 многодетным семьям.