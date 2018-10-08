Источник: жертв взрыва в доме на Рышкановке может быть больше

Источник сообщил корреспонденту Sputnik, что жертв взрыва в многоэтажке в Кишиневе может быть больше.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Предполагается, что количество жертв взрыва в многоэтажном жилом доме на Рышкановке может увеличиться. Как стало известно Sputnik из информированных источников, под завалами могут оставаться еще несколько человек.

© Sputnik / Nicu Goncear Кодряну рассказал о текущей ситуации в доме, где произошел взрыв

В ночь на воскресенье в Кишиневе по адресу Московский проспект, 11 прогремел сильный взрыв, унесший жизни четырех человек — пенсионера, молодой женщины, ее четырехлетнего сына, а также еще одной женщины, тело которой извлекли из-под завалов в понедельник. Взрывной волной поразило множество квартир, а в некоторых из них произошло обрушение потолка. Шестеро человек, в том числе один спасатель, попали в больницу. В настоящее время в больнице продолжают находиться спасатель и женщина — хозяйка квартиры, где произошел взрыв.

Другие источники заявили Sputnik о том, что внутри разрушенных помещений обнаружены следы некоего взрывчатого вещества.

На вопрос корреспондента Sputnik специалистам, работающим на месте взрыва, какова же основная версия случившегося, был дан ответ о том, что пока следствие придерживается основной версии – взрыв газа, но рассматривает и другие варианты.

Sputnik следит за ходом расследования.