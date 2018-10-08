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Врач в больнице, архивное фото

В Молдове начинается бесплатная диагностика рака молочной железы

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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По словам онкологов, эта болезнь не обходит стороной даже мужчин. В стране зафиксировано 15 случаев заболевания у представителей сильного пола.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В Молдове начинается кампания по диагностике рака молочной железы. Как сообщила руководитель онкоинститута Молдовы Лариса Катринич, в течение недели с  8 октября врачи маммологи  будут проводить бесплатное обследование в трех городах: Кагуле, Комрате и Бельцах.

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Помимо диагностики всех желающих, медики из онкоинститута проведут инструктаж для местных врачей, во время которого подробно расскажут о методах ранней диагностики. Начиная с 15 октября бесплатную маммографию можно будет пройти в Кишиневе, в пяти микрорайонах — Ботанике, Рышкановке, Буюканах, на Чеканах и в Центре.

"Рак молочной железы занимает второе место по распространенности среди онкозаболеваний. Октябрь мы полностью посвящаем разным мероприятиям, связанным с диагностикой. За последнее время на учет с этой болезнью было поставлено 1000 женщин и 15 мужчин", — рассказала Лариса Каринич.

Директор онокинститута также отметила, что заболевание на ранних стадиях гораздо лучше поддается лечению.

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В прошлом году медицинское учреждение ввело новые типы исследования рака, которые позволяют пациенту принимать так называемую таргетную терапию. Это значит,  что больным с одним и тем же видом рака могут прописать разное лечение, в зависимости от их чувствительности.

"Если раньше мы давали один цитостатический аппарат на определенное заболевание, то теперь, когда мы говорим, что, например, обнаружили новый рак молочной железы, сразу определяем какой это тип опухоли, и какое лекарство человеку подходит", — пояснила собеседница.

Ежегодно число онкобольных в Молдове растет. В прошлом году количество новых случаев перевалило за 10 тысяч человек. По словам Ларисы Катринич, рост заболеваемости является мировой тенденцией. Средня продолжительность жизни онкобольного после обнаружения опухоли составляет 5-6 лет.

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Теги:
взрыв, молдова, Общество
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