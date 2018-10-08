В ночь на 9 октября жители Молдовы увидят загадочный багровый звездопад

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В октябре в небе над Молдовой можно будет наблюдать два метеорных потока — Дракониды и Ориониды. Пик Драконид придется на ночь с 8 на 9 октября, и это обещает жителям нашей страны невероятно красивое зрелище.

Но, возможно, и не обещает, ведь астрономы называют Дракониды одним из самых непредсказуемых и загадочных потоков. Он может быть не слишком ярким, а может и превратиться в настоящий звездный ливень из тысяч метеоров. Кроме того, в ночь на 9 октября будет новолуние, и отсутствие яркого лунного света поможет полюбоваться звездопадом.

© AP Photo / Andres Kudacki Загадывайте желания: самый яркий звездопад 2017

Необычность метеорного потока Дракониды в его багровом, красноватом окрасе. Свое имя звездопад получил по имени созвездия Дракона — визуально именно там находится источник звездного дождя располагается в созвездии Дракона на небесной сфере.

Другой звездопад, Ориониды, начался 2 октября и наблюдать метеоры, относящиеся к этому потоку, можно будет до 7 ноября. Пик его активности будет 20-21 октября.

Ориониды считаются самым ярким звездопадом из всех. Наблюдаемые метеоры будут крупнее, чем во время прохождения планеты через другие метеорные потоки, а световые эффекты отличаются особенно красивыми переливами и мерцанием.