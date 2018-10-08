Жителям Молдовы теперь стало проще устроиться на работу в Болгарии

Соглашение о трудовой миграции между Болгарией и Молдовой вступило в силу.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В Болгарии вступило в силу соглашение о трудовой миграции с Молдовой.

Текст соглашения был обнародован в сегодняшнем выпуске бюллетеня "Държавен вестник", сообщает пресс-служба министерства труда и социальной политики Болгарии.

Документ будет применяться к гражданам обеих стран, у которых есть трудовой договор и вид на жительство на территории другой страны. Целью этого соглашения является обеспечение работниками тех секторов болгарской экономики, где есть нехватка рабочей силы.

Соглашение позволяет нанимать молдавских рабочих для работы в Болгарии без отдельного разрешения на работу сроком на один год с возможностью дальнейшего продления на срок до 3 лет.

Предусмотрен также обмен сезонными работниками между двумя странами на срок до 9 месяцев в год. Занятые работники будут обладать теми же правами на трудоустройство и профессиональной защитой, которые применяются к местным работникам.

Соглашение действует с 11 сентября 2018 года.