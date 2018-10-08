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Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе

Экспертное мнение: будут ли и дальше взрываться дома в Кишиневе

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (32)
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В студии Sputnik эксперты обсудили, можно ли было предотвратить трагедию в столице Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Запретительные меры не решат проблему взрывов и пожаров в Кишиневе, пока граждане сами не осознают, насколько опасна жизнь в техногенном обществе. Такое мнение выразил в студии радио Sputnik Молдова полковник в резерве, председатель профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы Юрий Чофу.

"Какой бы контроль не устанавливало государство, за всеми не присмотришь. Просто должно быть осознание у людей, что мы живем в техногенный век. Что все может привести к плачевным случаям", — заявил Чофу. 

Люди, которые живут в окружении множества технических и потенциально опасных факторов, способных привести к трагедии, должны ясно понимать, какие последствия могут быть у необдуманных действий, считает эксперт.

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Страшные кадры: разрушения от взрыва в доме и работа спасателей
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"Надо вести работу с населением. Когда пожарник приходит и не накладывает сразу штраф, а ведет работу — это может предотвратить серьезные последствия. Потому что у нас часто заканчивается все составлением протокола о нарушении. После этого случая, вы думаете, все сняли баллоны, вынесли и положили внизу дома? Абсолютно нет. Это такой менталитет у людей", — подытожил Чофу.

С ним согласен специалист в области муниципальных дел Виктор Гурэу.

"Факторы, которые приводят к риску для человеческой жизни, присутствуют везде. Но в других странах есть система ответственности, которой нет у нас", — считает Гурэу. 

"В конечном счете мы можем принимать запретительные акты и законы. Но сама по себе модель предупреждения и контроля отсутствует", — отметил эксперт.

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В ночь на воскресенье в Кишиневе по адресу Московский проспект, 11 прогремел сильный взрыв, унесший жизни четырех человек — пенсионера, молодой женщины, ее четырехлетнего сына, а также еще одной женщины, тело которой извлекли из-под завалов в понедельник, 8 октября. Эксперты не исключают, что под завалами могут находиться тела других жертв.

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ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (32)

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Теги:
взрыв на Рышкановке, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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