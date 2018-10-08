Выбрана девушка из Молдовы с самым красивым лицом в мире

На международном конкурсе ее выбрали из девушек более чем из 60 стран мира.

КИШИНЕВ, 8 окт. — Sputnik. Модель из Молдовы была признана девушкой с самым красивым лицом на конкурсе Miss Tourism Global 2018, где она представляла Республику Молдова.

В ходе конкурса, который проводился в Китае, Лидия получила специальный титул "Miss Beauty Face World 2018". "Уже много раз подтверждалось, что у нас в Молдове самые красивые женщины", — так прокомментировала свой титул Лидия Чеботарь в Facebook.

Конкурс Miss Tourism Global 2018 проходил в Китае, где победительницы были выбраны среди девушек из более чем 60 стран мира.