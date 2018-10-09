В Молдове утвердили график выпускных экзаменов - полное расписание

Стало известно, когда учащиеся будут сдавать экзамены по итогам учебного года 2018-2019.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований утвердило расписание экзаменов в системе начального образования, выпускных экзаменов в гимназиях, а также график экзаменов на степень бакалавра в 2018-2019 учебном году.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Что станет с учениками, завалившими экзамен на бакалавра

Согласно приказу министра образования, культуры и исследований Моники Бабук, выпускные экзамены для учащихся начальных классов пройдут в период 14-23 мая 2019 года.

По окончании гимназического цикла обучения экзамены пройдут с 3 по 13 июня 2019 года.

Первый экзамен состоится 3 июня по румынскому языку, 6 июня — математика, 10 июня — язык обучения, 13 июня — история румын и всемирная.

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Экзамены на степень бакалавра утверждены на период 5-22 июня 2019 года.

Тесты по румынскому языку для учащихся на русском языке напишут 4 июня. Экзамен по языку обучения состоится 7 июня, тесты по профильному предмету — 14 июня. Экзамен по предмету по выбору утвержден на 18 июня. А 21 числа выпускники напишут тесты по украинскому, болгарскому или гагаузскому языку.

В 2018 году экзамены на степень бакалавра сдали 72% выпускников, что на 4% больше по сравнению с 2017 годом.