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Финал Ты супер!

Начались кастинги в третий сезон детского вокального конкурса "Ты супер!"

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (97)
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Участниками проекта могут стать ребята от 7 до 18 лет, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik объявляет о начале кастингов в третий сезон международного вокального конкурса "Ты супер!". Международный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым ребятам, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе, продемонстрировать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами, познакомиться со звёздами мирового уровня, а также найти себе новых друзей из разных стран мира. Участники проекта станут обладателями многочисленных подарков, а в случае, если они займут призовые места, специальных суперпризов.

Финал - Ты супер
© Photo : PR NTV
Слезы радости и минуты триумфа: финал "Ты супер!" - как это было

Весь процесс подготовки участников к выступлению, а также само участие в конкурсе широко освещается на телеканале НТВ, в сети интернет, на сайтах Международного информационного агентства и радио Sputnik, а также в популярных социальных сетях.

Кто может принять участие в проекте?

Участниками проекта могут стать ребята от 7 до 18 лет (включительно), обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. География участников — Россия, страны СНГ и Балтии.

Как и куда отправлять заявки:

Чтобы принять участие в кастинге международного проекта "Ты супер!", необходимо:

1. Заполнить анкету на участие в кастинге (по адресу https://sptnkne.ws/jH8A).

2. Снять видео (можно на обычный мобильный телефон), в котором участник кастинга кратко рассказывает о себе (фамилия и имя, возраст, город и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой). Например: "Я — Марина Русу, живу в Кишинёве под опекой бабушки. Мне 10 лет. Пою с семи лет. Далее немного о себе…".

3. Подготовить видеозапись исполнения песни (или нескольких песен) или можно предоставить видео, сделанные на вокальных конкурсах.

4. Отправить подготовленные видео (представление участника и его песни) по адресу konkurs@sputnik.md. Укажите в теме письма: "Заявка на проект "Ты супер!" от (фамилия и имя кандидата)". Если видеозаписи имеют большой объём, их можно загрузить на виртуальный диск в сети Интернет (Яндекс Диск, Google Drive, Mail.ru Облако и т.д.). В этом случае важно переслать на e-mail konkurs@sputnik.md ссылки на размещённые видео.

Когда нужно подавать заявки:

Заявки на конкурс принимаются до 20 ноября 2018 года. Результаты первого отборочного тура будут известны зимой 2019 года. На первом этапе участникам предстоит пройти дистанционный кастинг, затем конкурс будет проходить в Москве.

Кто оплачивает расходы?

Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих, берет на себя телеканал НТВ. Во время учебного года будут организованы занятия с детьми по общеобразовательной программе, кроме этого, на проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.

Информация для контактов:

Получить дополнительную информацию о проекте и об участии в конкурсе представителей из Молдовы можно по адресу konkurs@sputnik.md или телефону (+373 22) 02-21-88.

Подробнее о проекте:

Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов.

Вокалисты международного проекта Ты супер! провели три недели во Всероссийском детском центре Орленок
© Sputnik /
Участники "Ты Супер!" в восторге от отдыха на черноморском побережье
В первых двух сезонах участие в проекте приняли 178 ребенка из 15 стран. Они приехали в столицу из разных уголков России, из стран СНГ и Балтии — Азербайджана, Грузии, Абхазии, Украины, Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии, а также из Германии и Сирии.

Одни участники "Ты супер!" обрели на проекте самое главное — семью, другие определились с профессией. Абсолютно все получили незабываемые впечатления, познакомились со своими кумирами, завели новых друзей, получили множество подарком и сюрпризов от организаторов и партнёров проекта. Международное информационное агентство и радио Sputnik объявило о выделении участникам ежемесячных стипендий на творческое развитие до достижения ими совершеннолетия. Участникам конкурса вручили сертификаты на прохождение онлайн-курсов, а также предоставили возможность отдохнуть на берегу Черного моря во Всероссийском детском центре "Орленок".

Бронзовая статуэтка Орфей
© Sputnik / Ситдиков Р.
Финал "Ты супер!" завоевал специальный приз ТЭФИ
Проект активно поддерживается звёздами эстрады и кино, известными композиторами и продюсерами. Раскрыть вокальные способности детям помогали судьи конкурса: певица Ёлка, экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина, продюсер Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. Поддерживал участников ведущий — тележурналист и обладатель премии "ТЭФИ" Вадим Такменёв.

Финалисты "Ты супер!" приняли участие в престижных международных конкурсах и музыкальных мероприятиях: Валерия Адлейба и Евгений Бойцов продемонстрировали свой талант на сцене конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская новая волна", Кирилл Есин стал участником национального отбора конкурса детской песни "Детское Евровидение", Виталий Толочкин выступил на сцене "Премии МУЗ-ТВ". Все финалисты конкурса "Ты супер!" стали участниками мюзикла "Республика ШКИД", а 31 декабря ребята поздравили телезрителей в волшебном шоу "Супер Новый год на НТВ".

Александр Олешко
© Sputnik / Михаил Мордасов
Олешко спел на молдавском языке с участником второго сезона "Ты супер!"
В международном проекте приняли участие и представители из Молдовы. В первом сезоне зрителей покорили шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень. Анна Ерхан, как самая юная участница из Молдовы, приняла участие в финальном гала-концерте в качестве специального гостя. Она спела дуэтом с экс-участником "O-Zone" Arsenium (Арсение Тодираш) мировой хит "Любовь под липами" ("Dragostea Din Tei"), вызвав бурную реакцию зала.

Во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошёл до полуфинала вокального конкурса.

Следите в материалах Sputnik за успехами наших соотечественников. Читатели Sputnik Молдова смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций передач на сайте агентства.

Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (97)

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Теги:
вокал, Ты - супер, кастинг, конкурс, Молдова
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