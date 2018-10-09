Молдова готовится к 30-летию вывода войск из Афганистана

Планируется, что памятные мероприятия будут проходить весь следующий год, а ветеранов наградят специальными медалями.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Молдова готовится к празднованию 30-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана, которая будет отмечаться 15 февраля 2019 года. Соответствующий проект закона был вынесен на публичное обсуждение.

Согласно планам правительства, памятные мероприятия будут организованы в течение всего следующего года. Планируется установка памятных плит в некоторых учебных заведения и уроки патриотического воспитания среди школьников. Накануне праздника участников войны в Афганистане наградят медалью — Памятный крест Участника Войны в Афганистане 1979-1989.

Основные празднования состоятся 15 февраля, когда непосредственно отмечается день вывода войск из Афганистана. Планируется, что сначала в Кишиневе состоится возложение цветов к памятнику Штефана Великого, затем от центральной площади столицы пройдет пеший марш до мемориального комплекса "Сыновьям Родины вечная память", расположенного в микрорайоне Рышкановка. Там состоится памятный митинг, после которого будет организована полевая кухня. Завершатся мероприятия в этот день концертом, посвященным ветеранам войны в Афганистане.

В мае следующего года пройдет еще одно зрелищное мероприятие – автопробег "Братством оружия". Кроме того, в следующем году в Бричанах и Кагуле должны появиться скульптурные композиции в память о погибших воинах. Их установку оплатит Союз Ветеранов войны в Афганистане, сообщается на сайте правительства.

По официальным данным, в афганской войне участвовало 12,5 тысячи выходцев из Молдовы, 301 человек погиб, еще четверо считаются пропавшими без вести. На сегодняшний день в нашей стране проживают 8399 человек, участвовавших в военных действиях в Афганистане в период с 1979 по 1989 годы.