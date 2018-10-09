У адвоката Филата и декана факультета права в Госуниверситете проходят обыски

В Антикоррупционной прокуратуре сообщили, что эти два юриста стали фигурантами дела о коррупции.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. В Кишиневе проходят обыски. Антикоррупционные прокуроры наведались домой к декану факультета права Государственного университета Молдовы Сергею Брынза, также обыски проходят и у одного из адвокатов бывшего премьер-министра Владимира Филата — Виорела Берлиба.

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Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Анастасия Михалчану. По ее словам, Брынза и Берлиба стали фигурантами дела о коррупции.

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Обыски проходят по месту жительства и в рабочих кабинетах названных лиц.

Кто они такие — юристы, у которых проходят обыски

Сергей Брынза — доктор хабилитат права, занимает должность декана юридического факультета Государственного университета Молдовы с марта этого года.

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Виорел Берлиба — доктор хабилитат права, бывший сотрудник Министерства внутренних дел, в настоящее время занимается адвокатской деятельностью.

В университеты прокуроры наведываются не впервые

Ранее обыски проходили в Экономической академии Молдовы. Летом этого года фигурантами дела стали шестьдесят преподавателей и чиновников этого вуза. Расследование показало, что посредники работали прямо перед зданием Академии. Они находили студентов-задолжников, учащихся со слабой успеваемостью и предлагали помощь. Оплата за услугу зависела от сложности задачи. Посредники шли к преподавателям и предлагали деньги, часть из которых оставляли себе.

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Так, за сдачу экзамена платили до тысячи леев, за оценку по практике от тысячи до полутора тысяч. Самая дорогая услуга — дипломная и магистерская работы — 400-550 евро. После получения денег оценка за научный труд выставлялась фиктивно, зачастую студенты даже не присутствовали при этом.

Правоохранители задокументировали телефонные переговоры подозреваемых и встречи с другими членами этой сети, получение денег, документов, ведомостей.

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Открыты были несколько уголовных дел по факту активной и пассивной коррупции, извлечении выгоды из влияния. Все они объединены в единую процедуру расследования.

Что будет с нынешними обысками у преподавателей — неясно.