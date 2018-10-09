Итоги обысков в Молдове: двое задержанных

Прошедшие во вторник обыски завершились задержанием двух человек – их доставили на допрос.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Двух членов комиссии по докторантуре задержали по итогам прошедших во вторник обысков. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

Где прошли обыски © Sputnik / Miroslav Rotari Многочисленные обыски в Молдове: дело об ущербе государству в миллионы

Прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) во вторник пришли с обысками домой к декану факультета права Государственного университета Молдовы Сергею Брынза, а также к одному из бывших адвокатов экс-премьера Владимира Филата — Виорелу Берлиба.

Как заявила ранее пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Анастасия Михалчану, Брынза и Берлиба стали фигурантами дела об активной и пассивной коррупции.

Проверки прошли по месту их жительства и в рабочих кабинетах названных лиц.

Кто такие Брынза и Берлиба

Сергей Брынза — доктор хабилитат права, занимает должность декана юридического факультета Государственного университета Молдовы с марта этого года.

Виорел Берлиба — доктор хабилитат права, бывший сотрудник министерства внутренних дел, в настоящее время занимается адвокатской деятельностью.

В чем подозревают фигурантов дела

По данным следствия, Берлиба, будучи руководителем одной из докторских работ и одновременно членом комиссии по защите докторских диссертаций в Госуниверситете Молдовы несколькими траншами в августе этого года передал взятку декану факультета права того же вуза. Деньги должны были стать вознаграждением за помощь двум студентам, а их успешная защита помогла бы научному руководителю получить положительную оценку научного совета.

Таким образом, за деньги Брынза должен был помочь студентам защитить работы.

По итогам прошедших обысков обоих фигурантов дела задержали и доставили на допрос в НАЦ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Обыски в Молдове: представлена схема откатов и взяток

В университеты прокуроры наведываются не впервые

Ранее обыски проходили в Экономической академии Молдовы. Летом этого года фигурантами дела стали шестьдесят преподавателей и чиновников этого вуза. Расследование показало, что посредники работали прямо перед зданием Академии. Они находили студентов-задолжников, учащихся со слабой успеваемостью и предлагали помощь. Оплата за услугу зависела от сложности задачи. Посредники шли к преподавателям и предлагали деньги, часть из которых оставляли себе.

Так, за сдачу экзамена платили до тысячи леев, за оценку по практике от тысячи до полутора тысяч. Самая дорогая услуга — дипломная и магистерская работы — 400-550 евро. После получения денег оценка за научный труд выставлялась фиктивно, зачастую студенты даже не присутствовали при этом.

Правоохранители задокументировали телефонные переговоры подозреваемых и встречи с другими членами этой сети, получение денег, документов, ведомостей.

Тогда были открыты несколько уголовных дел по факту активной и пассивной коррупции, извлечении выгоды из влияния. Все они объединены в единую процедуру расследования.