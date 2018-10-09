Представительство Россотрудничества в РМ получило поддержку в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 9 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровское руководство намерено и впредь оказывать содействие в работе на территории региона представительства Россотрудничества в РМ. Об этом заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с руководителем представительства Россотрудничества в Республике Молдова Михаилом Давыдовым и его коллегой Николаем Журавлевым, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, коим является Россотрудничество, может и впредь рассчитывать на всемерную поддержку со стороны Приднестровья", — подчеркнул Красносельский.

Лидер Приднестровья отметил, что для жителей региона значимо взаимодействие по линии Россотрудничества, и обратил внимание на то, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан Российской Федерации и сотни тысяч соотечественников.

"Приднестровцы являются активными участниками политических процессов, происходящих в России, а также различных общественно значимых, социальных, гуманитарных мероприятий", — заявил он.

© Sputnik / Ирина Ляхова Приднестровцы прошли обучение в российском вузе в инновационном формате

Собеседники говорили также об исторических, культурных, экономических, политико-дипломатических контактах России и Приднестровья, на укрепление и расширение которых направлена деятельность Россотрудничества. Они обсудили и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Михаил Давыдов, в свою очередь, отметил, что взаимодействие с общественными организациями, высшими учебными заведениями и различными инстанциями Приднестровья осуществляется не первый год, и назвал его продуктивным. Он также обратил внимание на заинтересованность приднестровского руководства в реализации на территории региона различных культурно-гуманитарных и образовательных проектов, включая перспективную сферу молодежной политики.